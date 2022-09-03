12 katlı apartmanın dış cephesi bir anda cayır cayır yanmaya başladı Güncel Haberler Sivas'ta 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasının tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında apartmanın dış cephesinde hasar oluştu. Yangın, saat 15.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. EKİPLER SEFERBER OLDU Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Yangın yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Apartmanın dış cephesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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