Madımak Oteli yangınının 33. yıl dönümünde anma programı düzenlendi

SİVAS'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği olayların 33'üncü yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Olayların 33'üncü yıl dönümünde anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Kentteki ilk anma programı, valilik tarafından yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak dua etti.

'TEMENNİMİZ BU ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI'

Burada açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olayda hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "Bundan tam 33 yıl önce bu mekanda meydana gelen ve yüreğimizi dağlayan acı olayın yıl dönümündeyiz. Bizler de bu vesileyle buradayız. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dualarımızı ettik, onları rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Tabii çok acı bir olay ve bu acı sadece burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin, yakınlarının değil; hepimizin acısıdır. Bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Tüm Sivas'ın, tüm ülkemizin acısıdır. Temennimiz, bu tür acı olayların bir daha yaşanmamasıdır. Bunun için de hepimize düşen görev ve sorumluluklar, çıkarmamız gereken dersler var. Her şeyden önce birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz, birbirimize daha da yakınlaşmamız gerekiyor. Aramıza nifak sokmak isteyenlere, birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor. Bizler biliyoruz ki bu topraklar yüzyıllardır hep barış ve hoşgörü toprakları, hoşgörü diyarı olmuştur. Hangi inançtan, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun insanlar bu topraklarda yan yana, iç içe, barış, hoşgörü ve sevgi ortamı içerisinde yaşamışlardır" dedi.

'AMACIMIZ 86 MİLYONUN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ KORUMAK'

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise Madımak Olayı'nın yaşandığı 1993 yılının birçok olumsuz olayla hatırlandığına ve kirli emellerin o yıl Türkiye üzerinde oyunlar oynamaya çalıştığını belirterek, "Bundan 33 yıl önce, bulunduğumuz bu mekanda ülkemizin en acı olaylarından birini yaşadık. Bu elim olay neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yakınları, bu acıyı derinden hissettiler; bugün itibarıyla da acıları hala tazedir. Onlara sabır ve başsağlığı diliyoruz. Tarihi hafızamızı tazelediğimizde biliyoruz ki 1993 yılı aslında cumhuriyet tarihimizin en karanlık, en çok incelenmesi ve araştırılması gereken dönemlerinden biridir. O karanlık eller, karanlık akıllar maalesef o tarihte birçok olayı planlayarak ve programlayarak hayata geçirdiler. 2 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu karanlık ellerin hesabı ve planlaması bununla da bitmedi. 5 Temmuz'da Erzincan Başbağlar köyümüzde meydana gelen o saldırı ve katliam da bizleri derinden üzüntüye sevk etmiş, acılara boğmuş ve ülkemizin birliğine, beraberliğine büyük bir saldırı teşkil etmiştir. 1993 yılı, hakikaten her yönüyle araştırılması ve hafızamızdan çıkartılmaması gereken acıların yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu karanlık ellerin bugün de hala planlar yaptığını; ülkemizin huzur iklimini, birliğini ve beraberliğini bozacak nice projeler geliştirdiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda her alanda çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız; 86 milyon aziz milletimizin birliğini ve beraberliğini en üst seviyeye taşıyıp koruyarak, bölgemizdeki tüm risk ve tehlikelerden arınmış güvenli bir liman olarak ülkemizi gelecek nesillerimize emanet etmektir. Birincil amacımız budur. Ortak acımız olan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, canlarımıza tekrar Allah'tan rahmet; ailelerine sabır diliyorum. Ancak bilsinler ki bu aziz millet, bundan sonra da ülkenin birliğine ve beraberliğine kastedeceklere karşı daima uyanık olacaktır. Biz de uyanık olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da 1993'te yaşanan elim olayın acısını derinden yaşadıklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

'2 VE 5 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ'

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise "Üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi yüreklerimizi dağlayan, aklımızda kalan bu olayın yıl dönümünde beraberiz. İnsanlık vicdanında derin yaralar bırakan 2 Temmuz ve 5 Temmuz vakalarını unutmadık, unutmayacağız. Rabb'im bir daha bizlere böyle kara günler yaşatmasın, hatırlatmasın. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı