Haberler

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas-Malatya kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, sürücülerin güvenliği için alternatif güzergahlar kullanmalarını tavsiye ediyor.

Sivas- Malatya kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas-Malatya kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Ekipler, bölgedeki şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar, Ulaş ilçesi girişinde bekletiliyor.

Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Çileden çıktı
Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek

Yeni dönem çok can yakar! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti