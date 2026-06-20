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Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti

Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti Haber Videosunu İzle
Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti
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Sakarya'da bir pazarda tacize uğradığını öne süren kadın, peşine düştüğü yaşlı adamın başka kadınlara yönelik davranışlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, yaşlı adamın pazar boyunca çok sayıda kadına yaklaşarak fiziksel temasta bulunduğu görülürken, görüntüleri paylaşan kadın şüpheli hakkında işlem yapılmasını istedi.

Sakarya'da kurulan Çarşamba Pazarı'nda alışveriş yapan bir kadın, tacize uğradığını öne sürdüğü yaşlı adamı takip ederek görüntü kaydı aldı. Kadın, şüpheli şahsın başka kadınları da taciz ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

PAZAR BOYUNCA TAKİP ETTİ

İddiaya göre, pazarda alışveriş yapan yaşlı adam kadınların yoğun olduğu noktalarda dolaşarak fiziksel temasta bulundu. Tacize uğradığını öne süren kadın ise şahsı pazar boyunca takip ederek görüntü topladı.

GÖRDÜĞÜ HER KADINI TACİZ ETTİ

Haberlisin'in aktardığı görüntülerde, yaşlı adamın tezgahların önünde duran ve pazarın içinde yürüyen kadınlara yaklaşarak temas ettiği görüldü. Görüntüleri kayda alan kadın, şahsın kimliğinin tespit edilmesini ve hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

İŞLEM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Olayla ilgili görüntüleri paylaşan kadın, benzer durumların yaşanmaması için yetkililerin harekete geçmesini istedi. Olayın ardından söz konusu görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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