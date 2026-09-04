Ağıralioğlu'ndan Sivas Kongresi'nin 107. Yıl Dönümü Mesajı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sivas'ta yükselen milli irade, Ankara'da Meclis olmuş, millet kendi kaderine sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Türk milletinin kaderine sahip çıktığı gün: Sivas Kongresi" başlığıyla mesaj paylaştı. Ağıralioğlu, mesajında şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta toplanan Kongre, milletimizin bağımsızlık kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri oldu. Sivas Kongresi; Milli Mücadele'nin teşkilatlanma safhasını tamamlayan, milli iradenin güçlenmesini sağlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına giden yolu açan en önemli adımlardan biri oldu. Sivas'ta yükselen milli irade, Ankara'da Meclis olmuş, millet kendi kaderine sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA