Sivas Katliamı'nın Yıldönümünde Asım Bezirci, Kabri Başında Anıldı

Pir Sultan Abdal'ı anma etkinlikleri kapsamında 1993 yılında Sivas'ta düzenlenen etkinlikler sırasında Madımak Oteli'nde katledilen 33 aydından birisi olan Türk edebiyatının en önemli eleştirmenlerinden yazar, çevirmen Asım Bezirci, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Bundan 29 yıl önce 2 otel görevlisiyle birlikte katledilen 33 aydından biri olan Türk edebiyatının en önemli eleştirmenlerinden Asım Bezirci için İstanbul Zincirliku'daki mezarı başında bugün anma töreni düzenlendi. Törene, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, katledilenlerin aileleri, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi Battal Kılıç, Divriği Kültür Derneği Başkanı Orhan Akkaya, dernek yönetici ve üyeleri, Türkiye Yazarlar Sendikası üyeleri, Hacı Bektaş Veli Derneği üyeleri, eski milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve Grup Yorum üyeleri katıldı.

Anma töreninde, Divriği Kültür Derneği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"CUMHURİYETİN AYDINLIK YÜZLERİ ATEŞE VERİLMİŞTİR: 2 Temmuz 1993'te Madımak- Sivas'ta insanlık tarihinin en karanlık, en kanlı katliamlarından biri yaşanmıştır. 2 Temmuz 1993'te Türkiye'nin toplumsal, siyasal, kültürel yapısını bozmak için, 33 aydın insan, sanatçılar, ozanlar, öğrenciler, barışa semah dönen canlar, Cumhuriyetin aydınlık yüzleri ateşe verilmiştir.

SİVAS KATLİAMI TARİHTEKİ KANLI YERİNİ ALMIŞTIR: 2 Temmuz 1993'te birileri tarafından yakılan meşaleler laiklik karşıtı yobazların ellerine verilmiş, bu ateş aklı, bilimi yok etmeye yönelmiş, Cumhuriyeti hedef seçmiştir. 2 Temmuz 1993, düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen linç kültürünün tecellisi, kara bir gün olarak tarihe geçmiştir. 2 Temmuz 1993 Sivas katliamı, aydınlığa, demokrasiye, halkların kardeşliğine ve bir arada yaşama kültürüne yapılan saldırı olarak tarihteki kanlı yerini almıştır.

MADIMAK UTANÇ MÜZESİ YAPILMAMIŞTIR: 2 Temmuz 1993'te hükümet yetkililerinin seyrettiği, mazlumun can verdiği bir yangın yeri olmuştur. 2 Temmuz 1993'te aydınların diri diri yakılmasına neden olan katiller korunmuş, yaşanan acılar görmezlikten gelinmiş, insanlık suçu zamanaşımına uğratılmaya çalışılmıştır. Bugüne kadar Sivas katliamını gerçekleştirenlerin kimileri eceliyle ölmüş, kimilerini ise Cumhurbaşkanı affetmiştir. Madımak utanç müzesi yapılmamıştır. Bu ateş yüreğimizde yanmaya hep devam ediyor, hiç sönmeyecek ve Türkiye tarihinde kara bir leke olarak kalmaya devam edecektir. Darbeci zihniyetlerin geçmiş zamanlarda Maraş'ta, Çorum'da, Malatya'da yaptırdıkları katliamları unutmadığımız gibi Madımak katliamını da unutmayacağız. Bu katliamların devamı niteliğinde olan Suruç, Roboski, Gazi Mahallesi, Ankara, Reyhanlı, Bilge Köyü Mardin katliamlarını unutmayacağız.

SİVAS'TA YAŞANILAN KATLİAMI VE SORUMLULARINI UNUTTURMA POLİTİKALARI GÜDENLER BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDEDİRLER: Bugün de maalesef cinsiyet, dil, din, etnik ve mezhep ayırımları yapılarak siyasilerin oylarını konsolide ettiklerini görüyoruz. Yıllarca birlikte yaşayan halklar arasına nifak tohumları ekilerek toplum ayrıştırılıyor, düşmanlaştırılıyor. Sivas'ta yaşanılan katliamı ve sorumlularını unutturma politikaları güdenler büyük bir yanılgı içindedirler."

ANKA / Güncel