Sivas Katliamı'nın 30. Yıl Dönümünde Yürüyüş Yapıldı

Sivas Katliamının 30. yıl dönümünde, Sivas'ta yapılan yürüyüşte Madımak Oteli'nin bulunduğu yerde anma ve protesto gerçekleştirildi. Katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

Sivas Katliamının 30. yıl dönümünde, Sivas'ta; Madımak Oteli'nin bulunduğu yere kadar yapılan "Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" sloganı ile yürüyüş yapıldı. Madımak Oteli'nin bulunduğu Bilim ve Kültür Merkezi önüne karanfiller bırakıldı, katledilenler anıldı. Oğlu Murat Gündüz'ü katliamda kaybeden Mehmet Gündüz, "Biz buradan ölünceye kadar gitmeyeceğiz. Madımak, Utanç Müzesi olana kadar mücadelemiz devam edecek. Birlik, beraber olmak zorundayız. Her geçen gün karanlığa gidiyoruz. Bu karanlık bizi yutacak. Birlik beraberlik olmazsak bu bizi yutar" dedi.

Sivas Katliamının 30. yıl dönümünde, bugün Sivas'ta; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi'nin önünden, Madımak Oteli'nin bulunduğu Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar; "Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" sloganlı yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca "Sivas'ı unutma, unutturma" sloganları atıldı, üzerinde "Yolumuz uludur, ışığımız sönmez; sonsuzluğa yürüyen Pir Sultanlar ölmez" ifadelerinin yazılı olduğu dev pankart ile birlikte katledilen aydınların fotoğrafları taşındı.

Yürüyüş Madımak Oteli'nin bulunduğu Sivas İl Özel İdaresi'ne ait Bilim ve Kültür Merkezi önüne kırmızı karanfiller bırakıldı, katledilenler anıldı. Hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Katledilen aileler adına, Oğlu Murat Gündüz'ü katliamda kaybeden Mehmet Gündüz burada bir konuşma yaptı. Mehmet Gündüz, şunları söyledi:

"Dostlar… Cefakar yoldaşlarım… 1993'te; bütün gençler ve demokrat insanlar, Pir Sultan yoldaşları buraya semah dönmeye gelmişlerdi. 30 yıldır bu acıyı bize yaşatanlar kahrolsun. Biz buradan, ölünceye kadar gitmeyeceğiz. Madımak, 'Utanç Müzesi' olana kadar mücadelemiz devam edecek. Hep beraberce bu mücadeleyi vermek zorundayız. Birlik, beraber olmak zorundayız. Örgütlenmek zorundayız, arkadaşlar. Her geçen gün karanlığa gidiyoruz. Bu karanlık bizi yutacak. Birlik, beraberlik olmazsak bu bizi yutar, arkadaşlar."