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Hafik Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor

Hafik Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor
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Sivas'ın Hafik ilçesinde yapımı devam eden 10 yataklı İlçe Devlet Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 87'ye ulaştı. Vali Şimşek, inşaatın 1 ay içinde geçici kabulünün yapılacağını ve yıl sonuna kadar hizmete gireceğini açıkladı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yapımı devam eden 10 yataklı İlçe Devlet Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 87 seviyesine ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bodrum, zemin ve bir normal kattan oluşan hastane, 3 bin 558 metrekare kapalı alan ve 7 bin 859 metrekare arsa üzerinde inşa ediliyor.

Tesiste 10 yataklı servis, 2 uzman hekim poliklinik odası, 1 diş poliklinik odası, acil servis, laboratuvar, röntgen birimi, acil doğum odası, idari birimler, aile sağlığı merkezi ve teknik alanlar yer alıyor.

Hastane inşaatında incelemelerde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, hastane inşaatının son aşamaya geldiğini belirtti.

İnşaatın 1 ay içerisinde geçici kabulünün yapılacağını aktaran Şimşek, "Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar da tam anlamıyla hastanemiz, vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Burası içerisinde aile sağlığı merkezleri, dış polikliniği, 112 acil istasyonu olan 10 yatak kapasiteli E sınıfı bir hastane. İnşallah bu hastane sayesinde vatandaşlarımız kendilerine yakın, modern bir sağlık hizmetine kavuşmuş olacak. Bu hastane inanıyorum ki uzun yıllar ilçemize ve halkımıza hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

Şimşek'e incelemeleri sırasında Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağ, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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