Sivas haber | 19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı

Sivas'ta 19. İmam Hatipliler Kurultayı, Türkiye genelindeki 600 civarında imam hatip derneğinin katılımıyla başladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, kurultayın tarihini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, programda, kurultayın bu yıl ki temasının "ahde vefa" olduğunu belirterek, "Böyle güzel bir organizasyonda sizleri Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin izlerini taşıyan 'Sultan Şehir Sivas'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de kurultayın Anadolu'nun kadim şehri Sivas'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisinin de zamanında bir imam hatip derneğinde yöneticilik yaptığını hatırlatan Eldemir, "İmam hatip mezunları derneklerinin önemi büyüktür, bu nedenle derneklerimize sahip çıkmalıyız ve çıkmaya da devam etmeliyiz. Bu üniversitenin bahçesi, salonu 28 Şubat döneminde mezun olan başarılı öğrencilerin, başörtülerinden dolayı mezuniyet törenlerinden ağızları kapatılarak dışarıya atıldığı yerdi. Şimdi bu kurultayı rektörümüzün ev sahipliğinde yapmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ise konuşmasında "selam" ve "teşekkür" kavramlarına vurgu yaparak, "Teşekkür eden insan, gerçeklik algısı oluşmuş insandır, adımlarını doğru ve yerinde atar. Dolayısıyla bu nimetleri, güzellikleri bize veren, sizlerle burada bizi bir araya getiren Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun." ifadesini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da kurultayın bu yılki teması olan ahde vefaya dikkati çekerek, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını örnek gösterdi.

Açılışın Kovid-19 salgını döneminde yapıldığını anlatan Erdoğan, "Allah bize Ayasofya mükafatını verdi. İstanbul'un fethinin sembol camisi Ayasofya." dedi.

Erdoğan, nimetleri mutlulukla karşılayarak gelecek nesillere aktarma konusunda daha gayretli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bizler sivil toplum kuruluşlarıyız, aynı yolun yolcusuyuz. Daha inançlı bir nesil yetişsin istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz, inançlı olsun, Allah korkusuyla büyüsün, ahlaklı olsun ama bir de dünya nereye gidiyor, bunun gerisinde kalmasın. Bilimde, fende, teknolojide, fikirde önder olsun. Aynı zamanda bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

İmam hatip okullarında çok başarılı nesillerin yetişmeye devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı imam hatipli. 4 çocuğunu da imam hatibe göndermiş. Ben de oğlumu imam hatibe gönderdim, ortaokulu bitirdi, liseye başladı. Buna da sahip çıkmamız bir ahde vefadır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da "ahde vefa" temalı kurultayın şiarını okudu.

İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de kurultayda açılış dersini verdi.