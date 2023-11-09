Sivas Belediyesi Yeni Saha Tesisleri ve İdari Binaların Yapımında Son Aşamaya Geldi

Sivas Belediyesi tarafından aktif olarak sahada yer alan birimlerin daha fonksiyonel bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlamak adına inşa edilen yeni saha tesisleri ve idari binaların yapımında sona gelindi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tesisleri inceleyerek bilgi aldı ve yeni tesislerin şehre hayırlı olmasını diledi.

Sivas Belediyesi tarafından aktif olarak sahada yer alan birimlerin daha fonksiyonel bir çalışma ortamına kavuşmalarını sağlamak adına inşa edilen yeni saha tesisleri ve idari binaların yapımında sona gelindi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden yeni saha tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Tesisleri yerinde inceleyen Bilgin, "Şehrimizin merkezinde kalmış bazı birimlerimizi yeni bölgelere taşıyarak daha kaliteli hizmet üretmeyi arzu ediyoruz. İçerisinde depolarımız, idari binalarımız ve geniş araç parkurunun yer alacağı saha tesislerimiz şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Bilgin, "Sahada aktif çalışan belediye birimlerimizin koordinasyonun daha rahat sağlanması, daha fonksiyonel bir çalışma ortamlarına kavuşmaları için hayata geçirdiğimiz yeni saha tesislerimizde incelemelerde bulunuyoruz. İnşallah bu ay sonunda Fen işleri, SİBESKİ, Temizlik İşleri ve Plan Proje Müdürlüğümüzün saha ekiplerini bu bölgeye taşıyarak hem hizmet birlikteliği hem de daha koordineli ve daha kaliteli hizmet etmeyi hedefliyoruz. Belediye birimlerimizin farklı alanlarda dağınık şekilde olması hizmetteki verimliliği düşüren etkenlerden bir tanesiydi. Plan proje ve ilgili birimlerimiz ile yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde saha ekiplerimizin özellikle depo bölümlerini bir arada toplayarak daha verimli olacağı kararını verdik. Bugünkü bedeli ile yaklaşık iki yüz milyon TL'ye mal olacak bu tesisi şehrimize uzun yıllar hizmet edecek birimlerimize kazandırmış olduk. Şehrimize, belediye birimlerimize, çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı. - SİVAS