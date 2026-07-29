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Site havuzunda hareketsiz bulunup hastanede ölen Kadir, Gaziantep'te toprağa verilecek

Site havuzunda hareketsiz bulunup hastanede ölen Kadir, Gaziantep'te toprağa verilecek
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken kaybolan, aramalar sonucu yüzme havuzunda hareketsiz bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kadir Tohum'un (2) cenazesi, toprağa verilmek üzere, Gaziantep’e gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken kaybolan, aramalar sonucu yüzme havuzunda hareketsiz bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kadir Tohum'un (2) cenazesi, toprağa verilmek üzere, Gaziantep'e gönderildi. Çocuğun havuzda hareketsiz halde bulunduğu anlar ile çevrede yaşanan paniğin ise cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi 197'nci Sokak'taki sitede meydana geldi. Kadir Tohum, evinin yakınlarındaki sitede oynarken kayboldu. Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalleli, Kadir'i bulmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekiler çocuğu sudan çıkarmak için havuza atlarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan anne Şahade Tohum'un feryadı da yansıdı.

KALP MASAJI YAPILDI

Su altından çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi, sitede oturan Acil Servis Uzmanı Timur Saraç yaptı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların, kalbinin durduğunu belirlediği çocuğa, olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Tohum, kurtarılamadı.

'KADİR ÇIK ANNEM ORADAN'

Oğulları Kadir'in ölüm haberini alıp hastaneye koşan Şahade ve Mehmet Tohum çifti, sinir krizi geçirdi. Hastanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan Şahade Tohum, "Kadir çık annem oradan" diyerek feryat etti.

Kadir Tohum'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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