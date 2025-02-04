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Şişli'de çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Şişli'de bir binanın giriş katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Gazi Berkay Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin mutfak bölümünde saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

85 YAŞINDAKİ KADINDAN ACI HABER

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan kontrollerde evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Rasel Yanni'nin yangın sırasında evde bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan aynı apartmanda bulunan 1 kişi de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şişli'de çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybettiRasel Yanni (85)

Şişli'de çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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