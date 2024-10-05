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Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı

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İstanbul Şişli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı

SİLAHLI ÇATIŞMADA 4 KİŞİ YARALANDI

Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.

Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (7)

Yusuf Kartal :

Bu diziler yüzünden herkes kendini mafya sanıyor. Beline silah takmadan dolaşan yok

9
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Regaip CAN:

ulan meksikada bu kadar olay olmuyor

7
1
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Ser_hat:

Bu ve bunun gibi olaylar afedersiniz ama kanunlarımızın uygulanmadığını gösteriyor

6
0
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Sihirbazın Çırağı:

Arınmışlar

4
0
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Aysegul Caliskan:

Turkiyede kotu bir sey oldugu zaman sanki bir cogunlugu texasi gezip gormus yasamis gibi bir cok olayi yok ulke texasa dondu diyor lafin gelismi diyorlar bilemedim.

1
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Cafer KILIÇ:

Herkesin elinde silah var nereden buluyorlar bu silahları hemen çatışmaya hazır bekliyorlar

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Demir Acer:

Ülke dingonun ahırı beline silahi koyan mafyacilik oynuyor, caydırıcı ceza yok ve rrtesi gün sokağa dalan hukukcudan cok hugukcu var

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