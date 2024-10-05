Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
İstanbul Şişli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yaralandı.
İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
SİLAHLI ÇATIŞMADA 4 KİŞİ YARALANDI
Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.