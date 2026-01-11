Haberler

Şişli'de AVM'de 2'nci kattan düşen Sezer hayatını kaybetti

Güncelleme:
Şişli'de bir alışveriş merkezinin 2'nci katından düşen Sezer Bostancı (26), olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

ŞİŞLİ'de bir AVM'ye gelen Sezer Bostancı (26), 2'nci kattan zemine düştü. Bostancı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Bostancı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Bostancı, akşam saatlerinde AVM'ye geldi. İkinci kata çıkan Bostancı henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Zemine düşen Bostancı için görevliler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Oay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Bostancı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bostancı'nın poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis Bostancı'nın intihar ettiği şüphesi üstünde duruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
