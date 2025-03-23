Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu için bakanlıktan yeni karar
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

3 servisle yola çıktılar! İşte İmamoğlu'nun götürüldüğü cezaevi
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Nevruz kutlamasında Özgür Özel'in mesajı yuhalandı

Nevruz kutlamasında Özgür Özel'in mesajı yuhalandı

Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Şahan'ın tutuklanmasının ardından 26 yıldır CHP'nin hakimiyetinde olan Şişli'ye kayyum atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞAHAN'DAN EL YAZISIYLA MESAJ

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Resul Emrah Şahan, resmi sosyal medya hesabından el yazısıyla paylaştığı mesajda "Sevgili Şişlililer. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımla mücadelemiz sürdüreceğim. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Şahan açıklamasını "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce sandıklarda oy kullanacağız, sonra Şişli Belediyemizde irademize sahip çıkacağız. Yorulmak, yıkılmak yok! Şişli sana emanet!" notuyla paylaştı.

MEHMET MURAT ÇALIK DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan; İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."

Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıLeman A.:

Ben mi yanlış hatırlıyorum şu anda PKK ile şu anki mevcut yönetim masaya oturmadı mı?

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Tarikat cemaat sisliyw yerlesecek desenize

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılutfierdonmez:

allahın adaleti şaşmaz

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bugün chp ye Oy verenlere edilecek iki kelime demekki bu halk hırsız yolsuz terörcü rüşvetci seviyormuş baska diyecek bir sey yok çok yazık

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhep yek:

Yazıkkkkk verdiğimiz oylar çöpppp. Hiç seçim yapmayın istediğiniz yere çökün

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran KURT:

Hem hırsız hemyüzsüz hem hain

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

gücümüze gitti dimi şişlinin 26 yıldır size oy vetmemesi zamanı gelince yine vermeyecek... yarına kalabilir ama yanınıza kalmayacak...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Çok güzel hareketler bunlar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Seçim hikaye istedikleri yere çöküyorlar adalet yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title