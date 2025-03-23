Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Şahan'ın tutuklanmasının ardından 26 yıldır CHP'nin hakimiyetinde olan Şişli'ye kayyum atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞAHAN'DAN EL YAZISIYLA MESAJ

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Resul Emrah Şahan, resmi sosyal medya hesabından el yazısıyla paylaştığı mesajda "Sevgili Şişlililer. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımla mücadelemiz sürdüreceğim. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Şahan açıklamasını "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce sandıklarda oy kullanacağız, sonra Şişli Belediyemizde irademize sahip çıkacağız. Yorulmak, yıkılmak yok! Şişli sana emanet!" notuyla paylaştı.

MEHMET MURAT ÇALIK DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan; İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."