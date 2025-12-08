Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Sisi'nin, Halife Hafter'i ve oğulları Halid ile Saddam Hafter'i kabul ettiği belirtildi.

Mısır ve Libya'yı ilgilendiren "bölgesel gelişmeler ve zorlukların görüşüldüğü" kaydedilen toplantıda Sudan'daki durumun da değerlendirildiği aktarıldı.

Sudan'ın istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruyan barışçıl bir çözüme ulaşmak için uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.

Mısır ve Libya arasındaki "derin ilişkilerinin" ele alındığı vurgulanan görüşmede Sisi'nin, Libya'nın egemenliği, istikrarı, birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirttiği kaydedildi. Mısır Cumurbaşkanı'nın, ülkesinin eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması başta olmak üzere, Libya'daki krizi çözmeyi amaçlayan tüm girişim ve çabaları desteklediğini ifade ettiği paylaşıldı.

Sisi'nin, (Hafter'e bağlı) Libya ordusuna ve ulusal kurumlarına her türlü desteği sağlama kararlılığına dikkati çektiği, Hafter'in de Mısır'ın "Libya'da istikrarın sağlanması için oynadığı önemli rolden ve krizin başlangıcından bu yana Libya halkına sağladığı destekten" duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.

Görüşmeye, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın da eşlik ettiği aktarıldı.