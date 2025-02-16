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Sisi, Gazze'nin Yeniden İnşasına Kapsamlı Plan Hazırladı

Sisi, Gazze'nin Yeniden İnşasına Kapsamlı Plan Hazırladı
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için kapsamlı bir plan hazırladıklarını açıkladı. Sisi, bölgedeki ateşkes ve insani yardımların sağlanması için iş birliği vurgusunu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için "kapsamlı bir plan" hazırladığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i başkent Kahire'de kabul etti. Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad da hazır bulundu.

Görüşmede, Ortadoğu'da yeniden istikrarın sağlanmasının yolları, Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalar, Gazze'de esir takası ve insani yardımların bölgeye girişinin kolaylaştırılması konuları ele alındı.

Filistinlilerin topraklarından çıkarılmadan Gazze'nin yeniden imarına başlanmasının önemine dikkati çeken Sisi, ülkesinin bu konuda "kapsamlı bir plan" hazırladığını söyledi.

Sisi, ateşkesin sürdürülebilmesi için tüm tarafların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, çatışmanın sürmesi ve genişlemesinin istisnasız tüm taraflara zarar vereceğini kaydetti.

Sisi ayrıca 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının, kalıcı barışın sağlanmasının yegane güvencesi olduğunu kaydetti.

Öte yandan Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder, Mısır'la çeşitli konularda istişarelerin sürmesi noktasında istekli olduğunu belirterek, Kahire yönetimine, Ortadoğu'da barışın sağlanmasında oynadığı öncü rol ve bölgede istikrarı güçlendirmek için üstlendiği çabalar" nedeniyle takdirlerini iletti.

Mısır'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ve Sisi ile yaptığı görüşmenin iyi ve faydalı geçtiğini belirten Lauder, Mısır ile ABD ilişkilerinin bölgenin istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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