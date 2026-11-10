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Sirte açıklarında şişme bottaki 151 göçmen Libya Sahil Güvenliğince kurtarıldı

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Sirte açıklarında şişme bottaki 151 göçmen Libya Sahil Güvenliğince kurtarıldı
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Libya Sahil Güvenliği birimleri, Sirte kentinin yaklaşık 80 deniz mili kuzeydoğusunda sabah saatlerinde seyreden şişme bottaki 151 göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler arasında 122 Bangladeş, 12 Mısır, 9 Eritre, 4 Sudan, 2 Çad ve 2 Benin vatandaşı bulunuyor.

TRABLUS, 10 Kasım (Xinhua) -- Libya Sahil Güvenliği birimleri, ülkenin kuzeyindeki Sirte kenti açıklarında seyreden şişme bottaki 151 göçmeni kurtardı.

Al-Sa'a 24 gazetesi ve Al-Masar TV'nin pazartesi günkü haberlerine göre kurtarma operasyonu, sabah saatlerinde Sirte'nin yaklaşık 80 deniz mili (yaklaşık 148 kilometre) kuzeydoğusunda gerçekleştirildi.

Kurtarılan göçmenler arasında 122 Bangladeş, 12 Mısır, 9 Eritre, 4 Sudan, 2 Çad ve 2 Benin vatandaşı bulunuyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre kurtarma operasyonu, Akdeniz'de son günlerde yaşanan ve Libya'nın doğusundan hareket eden teknelerin Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında battığı, en az 22 göçmenin hayatını kaybettiği iki ayrı kazanın ardından geldi.

Libya, 2011 yılında eski lider Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana süregelen siyasi bölünmeler, güvenlik sorunları ve insan kaçakçılığı şebekelerinin faaliyetleri nedeniyle, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası konumunda.

Kaynak: Xinhua
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