Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

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Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılan ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YAŞAMINI YİTİRDİ

Dem Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. 15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat geçiren, daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

sonunda

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Haber Yorumlarıahmetngl:

Allah mekanını cennet eylesin inşallah

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Haber YorumlarıHakan Yüksel:

Allah rahmet eylesin. kötü yorum yazanlarinda allah bildigi gibi yapsin

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

3 Mayıs Türkçülük günümüz kutlu olsun

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Darısı Şu Baştakine Allahım nolurr

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Mekanı Chennem olsun darısı baştakine aaminnn

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

çok üzüldüm rabbim gani gani rahmet eylesin bir ülkücü olarak söylüyorum davasına tutkun adamları biz tanırız davası davamıza ters olsa bile

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Haber YorumlarıVEFA:

Güzel adamdı. Işıklar içinde yatsın. Ruhu şad olsun!

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Haber Yorumlarıbucak_04:

iyi adamdın Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıAbuziddin Kıllı kol:

Allaha şükür …..

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