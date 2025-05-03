Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YAŞAMINI YİTİRDİ

Dem Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. 15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat geçiren, daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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