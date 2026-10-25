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Sırpsındığı Savaşı anısına Edirne'de 4 kilometrelik yürüyüş düzenlendi

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Sırpsındığı Savaşı anısına Edirne'de 4 kilometrelik yürüyüş düzenlendi
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Edirne'nin Sarayakpınar köyünde Sırpsındığı Savaşı anısına düzenlenen anma programında anıta karanfiller bırakıldı. Etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla Büyükismailçe köyüne kadar 4 kilometre yürüdü.

EDİRNE'de, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlılara karşı kazandığı Sırpsındığı Savaşı'nın anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Savaşın yapıldığı Sarayakpınar köyündeki anıta karanfiller bırakıldı, programa katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla 4 kilometre yürüdü.

Edirne Belediyesi ile Plastik Sanatlar Topluluğu Derneği iş birliğinde, kentin tarihi ve kültürel mirasında önemli yere sahip Sırpsındığı Savaşı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlılara karşı kazandığı ilk büyük muharebe olma özelliğini taşıyan savaşın meydana geldiği kent merkezine bağlı Sarayakpınar köyünde gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı. Program, köy merkezinde bulunan Sırpsındığı Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başladı.

'ÇOCUKLARIMIZA BU ZAFERİ ÖĞRETMEMİZ LAZIM'

Törende konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Kerem İşcanoğlu, benzer etkinlikleri daha fazla yapmak istediklerini söyleyerek, "Sırpsındığı Savaşı'nı öğrenmek bana bu bölgeyle ilgili daha çok yaşamak için keyif verdi. Hayatıma bir enerji kattığını düşünüyorum. Buraların aslında insanlarla dolup taşması lazım. Bu köylerin, bu alanların aidiyet açısından taşması lazım. Bu da benim için çok önemli. Arkada gördüğünüz sırt sadece Sırpsındığı'nda değil, aynı zamanda da Balkan Savaşları'nın en önemli tepelerinden bir tanesi Kartaltepe'ye ev sahipliği yapıyor. Çok fazla şehidimiz olan bir tepe. Çok da stratejik bir yer. Bu tarz kent farkındalığı yaratacak, kentimize aidiyet kuracak etkinlikleri daha çok yaratmak istiyoruz ama bundaki muhtaç olduğumuz kudret galiba damarlarımızdaki kanda mevcut. Hep böyle düşünmeliyiz. Hiçbir zaman kimseden beklememeliyiz. Temel öğüdümüz de bu olsun. Çocuklara zaferi öğretmenimiz lazım. Onun için Sırpsındığı'nı daha çok vurgulamamız lazım. Zaferlerimizi daha çok vurgulamamız lazım. Biz Haçlıları bir kere durdurmadık, çok kez durdurduk" dedi.

'EMEĞİ GEÇENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Anma etkinliğinin düzenlenmesinde fikir sahibi olan yerel tarihçi, araştırmacı-yazar Bahri Berberoğlu ise "Osmanlı İmparatorluğu binlerce kişilik ordusuyla büyük Haçlı ordusunu perişan ederek, büyük bir bozguna uğratarak Türklerin Rumeli'de, Balkanlar'da kalmasını garanti etmiş oldu. İşte bugün, bu anlamlı günde bizi buraya toplayan, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu mutlu günü gördüğüm için gerçekten çok heyecanlıyım" diye konuştu. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Sarayakpınar köyünden, Büyükismailçe köyüne kadar 4 kilometre anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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