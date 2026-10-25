Özgür Özel Sarıgöl'de üzüm üreticisine 40 liradan 10 liraya düşen fiyata dikkat çekti

ÜZÜM ÜRETİCİSİNE SESLENDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa il kongresinin ardından Sarıgöl'de üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Sarıgöl Hükümet Konağı önünde üreticilere seslenen Özel, "Başkan dedi ki; 'Üzümcü çok zor durumda ve sesini duyuramıyor. Gel Genel Başkanım sesimizi duyur.' Sesinizi duymak için buradayız. Üretim maliyetleri bu sene geçen yıla göre neredeyse iki kat arttı. Geçen sene 35 - 40 lirayaydı sofralık üzüm. Bu üzüm Ardeşen'de 100 liraya satılıyor. Videosu var. Bu üzüm sizin üzümünüz. Diyarbakır'da 120 liraya, Ankara'da 100 liraya, Samsun'da 100 liraya satılıyor. Ama bu üzüm geçen sene 40 liraydı, bu sene bu üzüm 10 lira. Şimdi bütün Türkiye buradaki feryadı duysun. Nasıl Rize'deki çaycının, Ordu'daki, Giresun'daki fındıkçının, Hayrabolu'daki buğdaycının, Trakya'daki ayçiçeği, Çukurova'daki pamuk üreticisinin sesini hep duyurmaya çalışıyorsak kendi memleketimin üzümünün üreticisinin de sesini duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

'SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN KISA VADELİ ÖNLEMLER ALINMALI'

Üzüm üreticilerinin sorunlarının çözümü için kısa vadeli önlemler alınması gerektiğini kaydeden Özel, "Çiftçinin kooperatiflerini, TARİŞ gibi kurumlarını sonuna kadar destekleyeceğiz. Bugün tabii ki hızlı alınması gereken pansuman tedbirler var. Yeniden 25 gramlık okul üzümü paketleri derhal yapılmalıdır. Türk Hava Yolları'nda fındığın yanında üzüm dağıtılmalıdır. Üzüm, yapma şeker yerine sağlıklı şeker olarak askeriyedeki öğünlere girmelidir. TARİŞ güçlendirilmelidir, lisanslı depoculuk için yüreklendirilmeli, desteklenmeli, kredilendirilmelidir. Yurt dışından buraya kuru üzüm getirmek yasak, hayvan yemi adı altında kuru üzüm getirip, suma yapıyorlar. Bu şarlatanlığa son verilmelidir. Tabii ki bunlar hızlı kanamayı bu sene kesmek için pansuman ama dedim ya: YENİ Parti muhalefet partisi değil. Muhalefet sorunu söyler. İktidar çözümü söyler" diye konuştu.

ÜZÜMCÜNÜN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YEDİ ÖNERİ SIRALADI

YENİ Parti'nin üzümcünün sorunlarını çözecek yedi önerisinin Sarıgöl'den kayda geçtiğini ifade eden Özel, "İktidar olunca bunları yapmaya söz veriyorum, 'Yapmayandan hesap sorun' diyorum. Birincisi, üzüm alımları artırılmalı, Toprak Mahsulleri Ofisi, TARİŞ'in alım politikaları yeniden değerlendirilmeli. Çiftçinin elinde kalan ürün için üreticiyi koruyan fiyatlar uygulanmalı, TARİŞ ve TMO üzerinden hızlı bir doğru bir fiyat sistemi kurulmalıdır. İki; bankalara olan borçlarınızın faizlerini sileceğiz, ana parayı faizsiz erteleyeceğiz. Birkaç taksite böleceğiz. Hepinize birden yeni bir dönem için yeni bir nefes kredisi vereceğiz. İkinci bahar kredisini çiftçimize vereceğiz, borçları da sileceğiz. Ana parayı da erteleyeceğiz. Üç; tarım sigortası primleri büyük dert. Bunlar yeniden hesaplanmalıdır. Geçen yılın 30 liralık fiyatında poliçe yaptılar, bunu kimsenin ödemesi mümkün değildir. Bugünkü 10 liralık fiyat esas alınmalı, primler düşürülmeli, ödemeler mutlaka ertelenmelidir. Dördüncüsü; mazot, gübre, zirai ilaçta vergiler düşürülmeli, çiftçiye doğrudan üretim desteği verilmelidir. Beş; yerli üreticinin üzümü değerlendirilmeden ithalat yasağı getirilmelidir. Şunu söylüyorum, bunun adı salkım. Bunun adı çilkim. Yerli üreticinin son çilkim üzümü alınana kadar ithalata izin veren namussuzdur. Fabrikaların alan şartları şeffaflaştırılmalı, siyasetten uzak tutulmalı, kayırmacılık yaptırılmamalı, üreticinin fabrikaya doğrudan ürün satmasının önündeki engeller kaldırılmalı. Çiftçi ile tüccar ayrımı ortadan kaldırılmalı, çiftçi tüccara mecbur edilmemelidir. Altıncısı; Sarıgöl'e sumalık ve ıskarta üzümü değerlendirecek tesisler kazandırılmalıdır. Bu tesisleri kuracak girişimcilere yüksek oranda hibe ve teşvik verilmelidir. Üzüm dalında çürümek yerine işlenerek ekonomiye kazandırılmalıdır. İlk fabrika Özgür Özel'den Sarıgöl'e hediye, yenisini açmak isteyene kredi, teşvik, hepsi birden önümüzdeki dönemde. Son olarak yedincisi; kaybedilen ihracat pazarları yeniden kazanılmalı, nakliye maliyetlerini düşürecek destekler sağlanmalı, Sarıgöl üzümünün, Alaşehir üzümünün dış pazardaki rekabet gücü artırılmalı. Gelecek dönem Özgür Özel üzümcünün koluna girecek, dünya piyasasına Sarıgöl üzümünü tanıtacaktır, sattıracaktır" diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN/SARIGÖL (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı