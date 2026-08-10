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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3-9 Ağustos'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 160 bin 200 paket sigara, 3 bin 432 termos, oyuncak, elektronik malzeme, makyaj malzemesi, 783 gözlük, 700 elektronik sigara tütünü, 474 elektronik sigara ve 21 cep telefonu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 10'una adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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