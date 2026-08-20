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Silopi'de ilk: Kaburga kıkırdağıyla burun ameliyatı

Silopi'de ilk: Kaburga kıkırdağıyla burun ameliyatı
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Şırnak Silopi'de, burun iç bölmesindeki geniş delik, hastanın kaburga kıkırdağı ve kas fasyasıyla başarılı bir ameliyatla kapatıldı. İlçede ilk kez uygulanan yöntemle hastanın nefes alma güçlüğü ve kanama şikayetleri sona erdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, burun iç bölmesinde geniş delik bulunan hasta, kendi kaburga kıkırdağı ve kas fasyası kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatla tedavi edildi.

Silopi Devlet Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Batuhan Bileyci tarafından yapılan değerlendirmede, uzun süredir nefes alma güçlüğü, kanama ve kuruluk şikayetleri yaşayan Nazlıcan Sadak'ın ameliyat edilmesine karar verildi.

İlçede ilk kez uygulanan yöntemde, hastanın kendi kaburga kıkırdağından hazırlanan greft ile burundaki eksik destek dokusu yeniden oluşturuldu, kas fasyasıyla (kasları saran bağ dokusu) da perforasyon (doku veya organda oluşan delik) bölgesi kapatıldı.

Op. Dr. Batuhan Bileyci, ameliyat sonrası hastanın yaşadığı şikayetlerin tamamen sona erdiğini belirterek, "Hastamızın kendi dokularıyla eksik bölgeyi yeniden oluşturduk. İlçemizde bu ilk operasyonu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Nazlıcan Sadak da daha önce tedavi için birçok şehre gittiğini anlatarak, "Nefes darlığı ve kanama şikayetlerim tamamen geçti, hocama sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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