Şırnak'ta Irak plakalı otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Irak plakalı otomobilin TIR'a arkadan çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Habur Sınır Kapısı istikametine doğru seyir halindeki Savaş Ökten (35) idaresindeki Irak plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Savaş Ökten ile otomobildeki Vidad Salih Mohammed Ali Afani (56), Hashim Hasan Abdullah Al-Rawe (56), Najat Saleh Mohammed Ali Afani (51), Fatima Hashim Hasan Al-Rawe (8), Mohammed Saed Mustafa Huseyin (60) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan sürücü Savaş Ökten'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.