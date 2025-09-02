Şırnak'ta Güvenlik ve Eğitim İçin Toplantı

Şırnak Valisi Birol Ekici, "Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha huzurlu, güvenli, müreffeh ve refah içerisindeki bir şehri oluşturabilmek için hep birlikte gayret gösteriyoruz." dedi.

Vali Ekici, başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Öncel ve kaymakamların katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Ekici, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının tüm kurum ve kuruluşların üzerinde hassasiyetle durduğu Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ile ölümlü kazaların azaltılmasına ilişkin çalışmalarının geçen aydan beridir sürdüğünü söyledi.

Haftaya eğitim ve öğretimin başlayacağını belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Toplantımızda okulların açılması ve güvenliklerin sağlanmasına ilişkin geçen hafta bir toplantı yaptık. Bugün de bu konuyu tartıştık. Okullarımızın tamamında kameralarımız var. Her okulda bir güvenlik görevlisi olacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin taşınması ile ilgili ve uyulması gereken kurallara ilişkin gerekli talimatı vermiş bulunmaktayız. Çocuklarımız için daha huzurlu ve daha güvenli okul bahçelerini, okul alanlarını hep birlikte oluşturacağız."

Ekici, öğrencilerin kötü alışkanlıktan korunması, sigara ve alkol gibi alışkanlıkların okul alanında teşvik edecek durumların engellenmesi ile ilgili tedbirlerin alındığını aktardı.

Vali Ekici, "Kameralarımızı buna göre oluşturacağız ve okul etraflarında sürekli güvenlik sağlayacağız. Yine okul etraflarında konulması gereken trafik güvenliği açısından alınması gereken tedbirleri tartıştık. Okulların sağlıklı bir şekilde öğrencilerimizin gelip gidebilmesi için yaya geçişlerinin işaretlenmesi, kasislerin oluşturulması ile ilgili kararlarımızı almış bulunmaktayız. Bu kasisleri oluşturarak koyacağız ve yaya geçitlerini oluşturup levhalamayı en kısa sürede yapıp bitireceğiz." diye konuştu.

Silopi'de bir hayvan barınağının kurulduğunu belirten Ekici, çocukların okula geliş gidişlerinde tehlikeli ve hasta bir köpek olması durumunda bunları toplama konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Kent genelinde yasaklanmış bir alanın olmadığını anlatan Ekici, şöyle devam etti:

"Şehrimizde terör örgütü mensubu bulunmamaktadır. Şehrimizin her alanına herkes dilediğince rahat bir şekilde gelip giderek, ekonomik faaliyetlerini yürütmektedir. Bu sayede şehrimizde ekonomik kalkınma açısından da bir destan yazılmaktadır. Yine istihdamın güçlendirilmesi ve korunması açısından bugün Türkiye ortalamasının daha üstünde bir istihdam seviyemiz vardır. Bu da gıptayla takip edilmektedir."

Ekici, vatandaşların geçen ay 112 Acil'i 47 bin kez aradığını ve bunun da günlük 1500'ü geçtiğini kaydetti.

"Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve sağlığı için var gücümüzle çalışıyoruz." diyen Ekici, "Daha huzurlu, güvenli, müreffeh ve refah içerisindeki bir şehri oluşturabilmek için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Biz de kamu görevlileri olarak 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Ben bu konuda görev alan tüm kamu görevlilerine bizi bu konuda teşvik eden, doğru bir şekilde bizi bilgilendiren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.