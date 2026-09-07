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Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı tutuklandı

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Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 31 Ağustos-6 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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