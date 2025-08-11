Şırnak'ta Bölgesel Afet Tatbikatı Toplantısı Düzenlendi

Şırnak'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Bölgesel Afet Tatbikatı Toplantısı" düzenlendi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

İşlek, kentlerinde 9 Eylül'de Şırnak dışından 11 ilin katılımıyla geniş kapsamlı bölgesel deprem tatbikatının yapılacağını söyledi.

Bugün yapılan toplantıda tatbikatın hazırlıklarını yapmak üzere 23 kurum yetkilisi, 6 ilçe kaymakamlığının yazı işleri müdürleri ve ilçe jandarma komutanlarıyla bir araya geldiklerini bildiren İşlek, deprem ülkesi olan Türkiye'de son 25 yılda büyük depremlerin yaşandığını hatırlattı.

Depremin her an olabileceği bilinciyle kurumlar olarak hazırlıklarını en üst seviyeye getirmenin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan İşlek, "Toplantıda olası deprem senaryoları öngörerek jandarmanın vatandaşların tahliyesini, emniyetin trafiği yönlendirmeyi, Kızılayın ise vatandaşların beslenmesini sağlayacağını konuştuk." dedi.

Tatbikata Erzurum, Diyarbakır, Van, Hakkari, Bingöl, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'dan arama kurtarma ekiplerinin katılacağını belirten İşlek, şunları kaydetti:

"Biz il ve ilçe eşleştirmelerini yaptık. Tatbikatta en yakın il, en yakın ilçeye müdahale edecek şekilde ayarlandı. Enkazın çok olduğu ilçe daha fazla arama kurtarma desteği alacak. Tatbikatta 1200 kişinin görev almasını planlıyoruz. Bu şekilde tüm afet gruplarımız kendilerini ve kapasitelerini test etmiş olacaklar. Burada valimiz, ilçelerde de kaymakamlarımız kendi ilçelerindeki afeti yönetecek. Bu şekilde kurum olarak vatandaşlarla birlikte gerçek zamanlı bir tatbikatı icra edeceğiz."