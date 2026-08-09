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Şırnak'ta bebek zehirlendi, helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Şırnak'ta bebek zehirlendi, helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
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Şırnak'ta içtiği gaz lambası yağından zehirlenen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Şırnak'ta içtiği gaz lambası yağından zehirlenen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

M.D, ailesi tarafından gaz lambası yağı içtiği gerekçesiyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yapılan tetkiklerde M.D'de kimyasal zehirlenme tespit edildi.

Bunun üzerine çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla 23. Piyade Tümen Komutanlığına götürülen M.D, burada bekletilen ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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