Şırnak'ta 7.0 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

ŞIRNAK'ta, AFAD koordinesinde 15 ilden 745 personelim katılımıyla, 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden tatbikat yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Şırnak'ın Cizre ilçesi Havuzlu köyü mevkisinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde, kent merkezi ve ilçelerinde binaların yıkıldığı varsayıldı. 745 personel ve 60 araçla yapılan tatbikatta, enkaz altındaki yaralıların kurtarılması ve hastanelere sevki gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yakınları enkaz başında bulunan vatandaşlar ekiplerce sakinleştirildi. Şırnak 112 Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkei (GAMER) salonunda oluşturulan kriz masasını ise Vali Birol Ekici yönetti. Ekici ve beraberindekiler, Dicle Mahallesi'nde enkaz çalışmasını inceledikten sonra Gabar Dağı petrol dolum sahasında gerçekleştirilen KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tatbikatını izledi.

'AFETLERE HAZIRLIK ÇOK KRİTİK'

Vali Birol Ekici, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Ülkemiz afetlerin yoğun yaşadığı bir bölgede. Sıklıkla depreme, sele, heyelana maruz kalıyoruz. Güneydoğu bölgesinde bir afet olduğu takdirde müdahale etmek üzere bugün kendimizi değerlendirdik ve kendimizi yeni teknolojilere göre, gelişmelere göre tekrar hazırladık. Türkiye 2017 yılından itibaren dünyada en çok yardım yapan ülke. 3 yıl arka arkaya dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduk. Türkiye, 2017'den bu yana dünyanın en çok yardım yapan ülkesi. Afetlerde ilk 24 saatte yapılacak müdahaleler son derece kritik. Bu nedenle hazırlıklarımızı en üst seviyede tutuyoruz" dedi.

