Şırnak Kuşkonarlılar yıllar sonra köylerine dönmek istiyor

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerindeki Kuşkonar köyünün eski sakinleri, terör nedeniyle terk ettikleri memleketlerine yıllar sonra dönmek istiyor.

Kuşkonarlılar, terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldı.

Birbirleriyle iletişime geçen yaklaşık 50 aile, İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında köylerine geri dönmeye karar verdi.

Kuşkonarlılar, 20 Haziran'da araçlarıyla geldikleri köy sınırları içerisindeki bir alanda çadırlar kurdu.

Köy arazisinde yaklaşık 25 çadır kuran ve Türk bayrağı asan yaklaşık 100 kişiden oluşan aile bireyleri, eski köy yerleşim yerinin yolunun yapılması ve köylerini yeniden inşa etmek için destek istiyor.

Kuşkonarlı Ali Borak (67), AA muhabirine, 30 yılı aşkın süredir köylerinden uzakta kaldıklarını ve ülkenin birçok il ve ilçesine dağıldıklarını söyledi.

Adana, Mersin, Siirt ve Batman olmak üzere birçok yere yerleştiklerini ifade eden Borak, "Köye Dönüş Projesi'nden faydalanarak köyümüze dönmek istedik. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz. Bizim asıl yerleşim yerimiz Gabar Dağı eteklerinde ve buradan 3 kilometre uzaklıkta. Yol olmadığı için gidemedik, biz de buraya çadır kurduk. Devlet demek baba demek. Devletimiz yolumuzu yaparsa köyümüze yerleşmek, artık orada yaşamak istiyoruz." dedi.

"Köyümüzde eskisi gibi tarım ve hayvancılık yapacağız"

Borak, şunları kaydetti:

"Şırnak Valisi Birol Ekici ve İl Özel Genel Sekreteri Murat Çiçek ile görüştük. Kendilerinden olumlu bir cevap aldık. İnşallah kısa zamanda bu isteğimiz yerine gelir. 30 yılı aşkın süredir dışarıda yaşadık ve topraklarımıza hasret kaldık. Üzerimizde stres vardı, bir an önce köyümüze gelmek istedik. Şu an koşullar da müsait olunca dönmeye karar verdik. Yıllardır bu hasreti çekiyorduk. Şu an bu halde bile çok mutluyuz. Ömrümüzün kalanını köyümüzde geçirmek istiyoruz. Köyümüzde eskisi gibi tarım ve hayvancılık yapacağız."

Hidayet Tunç (55) da köylerine dönmek için çadır kurduklarını, köye yerleşmek için destek beklediklerini bildirdi.

Tunç, "Yolumuzun yanında altyapısı ve üstyapı yapılırsa köyümüze döneceğiz. Köyümüzün toplam kişi sayısı 400'ün üstündedir ve daha bize katılacak olanlar var. Yolumuz yapıldıktan sonra eski yerleşim yerinde evlerimizi yapacağız. Bu şekilde köye dönecek ve ev yapacak yaklaşık 200 aile daha var." diye konuştu.

Menice Yıldırım (42) ise çocuk yaşta terk etmek zorunda kaldığı memleketine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "İnşallah devletimizin desteğiyle köyümüze yerleşeceğiz. Çoluk çocuğumuzla artık köyümüzde yaşamımızı sürdürmek istiyoruz. Artık şehirde yaşamak istemiyoruz. Burası güzel, insanın toprağı gibisi yok. Tarım ve hayvancılık yaparak köyümüzde en iyi şekilde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.