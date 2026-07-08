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Şırnak'ta son bir yılda yaklaşık 600 bin küçükbaş hayvan sağlık kontrolünden geçirildi

Şırnak'ta son bir yılda yaklaşık 600 bin küçükbaş hayvan sağlık kontrolünden geçirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesi kapsamında Şırnak’ta göçerlerin kullandığı 3 güzergahta kurulan Veteriner Mobil Kontrol Noktaları’nda son bir yılda 600 bin küçükbaş hayvan sağlık taramasından geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, göçerlerin yaylalara gidiş ve kışlaklara dönüşte Şırnak'taki 3 güzergahta kurulan "Veteriner Mobil Kontrol Noktası"nda son bir yılda 600 bin küçükbaş hayvan sağlık kontrolünden geçti.

Bakanlığın projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kent merkezine bağlı Yeniaslanbaşar köyü ve Besta bölgesi ile Beytüşşebap ilçesinde göçerlerin yaylalara geçiş ve kışlaklara dönüş dönemlerinde kurulan 3 "Veteriner Mobil Kontrol Noktası'nda hayvanların kayıt işlemleri ve sağlık taraması çalışması yapılıyor.

Kurulumu yapılan kontrol noktalarında son 1 yılda 600 bin küçükbaş hayvanın kontrolü sağlandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Muhammed Hamdi Büyüktaş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ile Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, Balveren beldesinin Besta bölgesinde kurulumu yapılan kontrol noktasını ziyaret etti.

Burada besicilerin arı ve küçükbaş hayvanlardan elde ettiği ürünlerin yer aldığı stantları gezen Çolakoğlu, daha sonra mobil kontrol noktasında inceleme yaptı.

Çolakoğlu, gazetecilere, Bakanlığın destekleriyle Türkiye'nin 8 ilinde hayvanların geçiş güzergahlarında mobil kontrol noktalarının kurulduğunu söyledi.

Kontrol noktalarında hayvanların belli kontrollerinden geçirildikten sonra yaylalara çıkışlarına izin verildiğini anlatan Çolakoğlu, sorunlu durumlarda ise mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmanın yapıldığını dile getirdi.

Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 8 ayrı noktada bu hizmetler yürütülüyor. Mobil noktalar belirlenmiş ve buralara internet, mobil çalışan yazıcılar, gerekli araç gereçler getirilerek veteriner hekimlerimiz tarafından bir sağlık taraması yapılıyor. Bundan dolayı da vatandaşlarımız çok mutlu, çünkü onlar ürettikçe biz refah içerisinde, huzur içerisinde yaşayabileceğiz. 'Üretici varsa, besici varsa hayat var' diyoruz."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkış da kentte yaklaşık 1 milyon 300 bin hayvan varlığı olduğunu ve bunlardan yaklaşık 750 bininin keçilerden oluştuğunu aktardı.

Hayvan sağlığının önemine değinen Alkış, şunları söyledi:

"Nihayetinde bunların ürünlerinden vatandaşlarımız istifade ediyor. Burası aynı zamanda bir sağlık noktası haline gelmiş. Hayvanların hastalıklarının kontrolü, bunların hastalıktan beri edilmesi açısından çok değerli bir çalışma olmuş. Üniversite olarak da buna katkı sunmaya hazırız."

Besicilerden Tahir Tunç ise uygulamanın hayvan sağlığı ve kontrolü açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Uygulamadan çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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