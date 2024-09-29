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Şırnak'ta 14 Bölge Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ta 14 Bölge Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
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Şırnak Valiliği, 29 Eylül-13 Ekim tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerdeki 14 bölgeyi 'geçici özel güvenlik bölgesi' olarak ilan etti. Girişlerin yasaklandığı alanlarda milli güvenlik, kamu düzeni ve asayişi koruma amacı güdülüyor.

(ŞIRNAK)- Şırnak'ta 14 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki 14 bölgenin 29 Eylül-13 Ekim arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu. Söz konusu alanlara girişlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Eylül 2024-13 Ekim 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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