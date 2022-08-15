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Şırnak haber: Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı

Şırnak haber: Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı

Şırnak gündem haberi: Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı.

Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bir yılda düzenlenen kurslara 15 bin 180 kişi katıldı.

Silopi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Bilen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde 914 kursun açıldığını söyledi.

Kurslara vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Bilen, "Açtığımız 914 kursta 15 bin 180 kursiyere eğitim verdik. Her zaman bize güç ve destek veren mülki idare amirlerimize il ve ilçe yöneticilerimize, özellikle Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Bilen'e teşekkür ederiz." dedi.

Bilen, birçok kursiyerin, aldıkları sertifikayı mesleki eğitim merkezlerinde değerlendirerek, ustalık ve usta öğreticilik belgesi de aldığını kaydetti.

AA / Mehmet Demirhan - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Osman Bilen Hisarcık Silopi Güncel Haberler

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