Şırnak Emniyet Müdürü, Gaziler Günü'nde Gazileri Ziyaret Etti

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilere ziyarette bulundu.

Aydın, beraberindeki polislerle ilçede yaşayan gaziler İsmail Salih ve Hamit Selçuk'u evlerinde ziyaret etti.

Gazilerin ve ailelerinin taleplerini dinleyen Aydın, gazilerin vatan için büyük fedakarlıklarda bulunan kahramanlar olduğunu belirtti.

Aydın, en önemli görevlerinden birinin her zaman gazilerin yanında olmak ve onları desteklemek olduğunu ifade etti.