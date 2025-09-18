Şırnak Emniyet Müdürü, Gaziler Günü'nde Gazileri Ziyaret Etti
Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Gaziler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan gazileri evlerinde ziyaret ederek onların taleplerini dinledi ve kahramanlıklarını vurguladı.
Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilere ziyarette bulundu.
Aydın, beraberindeki polislerle ilçede yaşayan gaziler İsmail Salih ve Hamit Selçuk'u evlerinde ziyaret etti.
Gazilerin ve ailelerinin taleplerini dinleyen Aydın, gazilerin vatan için büyük fedakarlıklarda bulunan kahramanlar olduğunu belirtti.
Aydın, en önemli görevlerinden birinin her zaman gazilerin yanında olmak ve onları desteklemek olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel