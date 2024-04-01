Şırnak Belediye Başkanlığını AK Parti yeniden kazandı

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan Ak Parti'nin adayı Mehmet Yarka, "Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Birleştirici olacağız, oy veren, vermeyen herkese hizmetkar olacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Şırnak Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Yarka, beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki seçim bürosu önüne geldi.

Yarka, burada yaptığı açıklamada, tek gayelerinin kente hizmet sunmak olacağını söyledi.

İlk dönem yarım kalan işleri gelecek 5 yıllık süreçte hayata geçireceklerini dile getiren Yarka, "Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Birleştirici olacağız, oy veren, vermeyen herkese hizmetkar olacağız." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Tatar da partilerine ve adaylarına destek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra seçim bürosu önünde toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde halay çekti.???????