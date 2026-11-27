Kırşehir'de il protokolü, vatandaşlara fidan dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şırnak Valiliğine atanan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve il protokolü, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Cacabey Meydanı'ndaki fidan dağıtım etkinliğine katıldı.

Kentte her bir arazinin yeşillendirilmesi ve daha fazla ağaçlandırılması için daha fazla fidan dikilmesi gerektiğini belirten Demiryürek, herkesin gelecek nesillere daha yeşil bir doğal yaşam alanı bırakmasını istedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şırnak Valiliğine atanan Vali Demiryürek, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazında vatandaşlardan helallik istedi.

Vatandaşlar da Vali Demiryürek'e yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA