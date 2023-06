Sıralı Kebap: Yeni şubeler açarak başarılarına devam ediyor

Müşterileri tarafından oldukça sevilen ve sektörde adından söz ettiren Sıralı Kebap işletmecileri, yeni şubeler açacaklarını duyurdu. Çelik kardeşler, "Dünyanın her yerinde Sıralı Restoran olarak büyümeye devam ediyoruz. Hem Türk mutfağını hem de kültürünü sadece ülkemizde değil aynı zamanda tüm dünyada temsil etmek istiyoruz. Bu sebeple de hız kesmeden yeni şubelerimizi tüm sevenlerimiz ile buluşturmak istiyoruz." dedi.

YENİLİK HER ZAMAN ONLARLA

Değişen dünyaya yemek kültürüyle de ayak uydurduklarını belirten Çelik kardeşler, "Menümüzde ve restoranlarımızda her geçen gün daha da yenilikçi sunumlar ve yaklaşımlar yaratıyoruz. Yarattığımız konsept ile hedefimiz, insanlarda yeni heyecanlar oluşturmak. Şubelerimizi, İnsanların sadece gelip yemek yedikleri bir yer olmaktan çıkarıp, bir dostta yemek yermiş edası oluşturmak istiyoruz." dedi.

"TÜRK MUTFAĞI DÜNYADA ÖNEM KAZANIYOR"

Çelik kardeşler, "Türk mutfağı dünyada gittikçe önem kazanıyor. İnsanların Türk yemeklerine olan ilgisi ise her geçen gün artıyor. Bizler de Sıralı Kebap olarak ülkemizi tüm dünyada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Her müşterimize gerekli önemi gösteriyor ve servis ettiğimiz her yemek usta şeflerimizin ellerinden çıkarak tabaklar ile müşterilerimize ulaşıyor. Böylelikle hızlı bir şekilde büyüyebildik. Deneyim ve özen her daim en önemli kuralımız." dedi.