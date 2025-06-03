Sinop Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Sinop Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
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Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulunda 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, mezun olan öğrencileri tebrik ederek onların başarıları için sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu. Tören, dereceye giren öğrencilere belgelerin verilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulunda 2024-2025 akademik yılın ardından mezuniyet töreni yapıldı.

Gazi Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, üniversite olarak öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ülke olarak pırıl pırıl bir gençliğe sahip olduklarını vurgulayan Bayrak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi mezun etmenin heyecanını, pırıl pırıl gençlerimizi hayata uğurlamanın, ülkemize kazandırmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyorum."

Bayrak'ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket takdim edildi. Ardından dönem birincisi Deniz Çıvgın, mezuniyet kütüğüne dönem birincisi plakasını çaktı.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
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