Sinop'un Durağan ilçesinde köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu
Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Cevizlibağ köyünde çıkan yangında 5 evde hasar meydana geldi. İtfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Vali Mustafa Özarslan, yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sinop'un Durağan ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevlerin diğer evlere de sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında 5 evde zarar meydana geldi.
Vali Mustafa Özarslan yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.