Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında sürü halinde ilerleyen yunuslar, dronla kaydedildi. Karadeniz'in mavi sularında görsel şölen sunan yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.
Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.
Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronlagörüntülendi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan