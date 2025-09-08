Sinop'ta Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Sinop'un Gerze, Ayancık ve Boyabat ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolasıyla programlar düzenlendi.

Gerze ilçesinde Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Yıldız Büyüker, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Büyüker ve beraberindekiler daha sınıfları gezdi.

Ayancık ilçesinde ise Kaymakam Ahmed Çelik ve beraberdeki heyet bazı okulları ziyaret etti.

Ziyaretlerinde öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Çelik, talep ve istekleri dinledi.

Çelik, öğrencilere destelerinde başarılar diledi.

Boyabat ilçesinde de Hamit Tekin Ortaokulunda yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenler okul bahçesine fidan dikti.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere ormanların önemine ilişkin bilgiler aktarılarak, fidan dağıtımı yapıldı.

Öğrenciler daha sonra sınıflara geçerek dersbaşı yaptı.