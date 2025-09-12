Sinop'ta Yapay Zeka Destekli İnsansız Deniz Aracı Tanıtıldı

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından yapay zeka destekli geliştirilen insansız deniz aracının (İDA) prototipi tanıtıldı.

Sinop Üniversitesinin katkılarıyla öğrencilerce geliştirilen insansız deniz aracı, 100 metre derinlikte bir saat süreyle görüntü ve fotoğraf kaydedebiliyor.

Vali Mustafa Özarslan, İDA'nın Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı Eğitim Alanı'nda yapılan tanıtımında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda milli ve yerli savunma sanayisi alanında önemli aşama kaydettiğini söyledi.

Öğrencilerin geliştirdikleri araçla bu yolculuğa destek verdiklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için bilgi ve beceriyle donanımlı, manevi değerleri yüksek bir nesil yetiştirmek büyük önem taşıyor. Bu noktada kurumsal iş birlikleri çok kıymetli. Öğrencilerin ortaya koyduğu projeler, ileride insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) olduğu gibi deniz teknolojilerinde de önemli adımların habercisi. Projede emeği geçen öğrencilere, öğretmenlere, akademisyenlere ve ailelere teşekkür ediyorum."

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise üniversite olarak Sinop ile ilgili tüm projelere destek verdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz, hocalarımız, gençler, hep birlikte somut bir cihaz ortaya çıkardı. Ümit ediyorum bu cihaz böyle kalmayacak. Bu cihazla daha değişik, daha teknolojik, daha somut, daha etkili, laboratuvarlarda kullanabileceğimiz projeler gerçek hale gelecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da bilim ve sanat merkezlerinin özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarını geliştirmeyi hedefleyen destek eğitim merkezleri olduğunu söyledi.

Her bireyin dünyaya farklı yeteneklerle geldiğine dikkati çeken Otrar, "Deniz teknolojileri ekseninde ilk kez Sinop'ta böyle bir atölye kuruldu. Bu çalışma, savunma sanayimizin geleceği için çok önemli bir adım. Nasıl İHA ve SİHA'larımız varsa, bundan sonra silahlı İDA'larımız da olması gerekiyor. Bu atölye, bu alanda ülkemize büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.