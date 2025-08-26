Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda 6,91 gram sentetik uyuşturucu ve 3 kesici alet ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Boyabat ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6,91 gram sentetik uyuşturucu ile 3 kesici alet ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel