Sinop'ta Ticari Taksi Tarlaya Devrildi: İki Yaralı

Sinop'ta Ticari Taksi Tarlaya Devrildi: İki Yaralı
Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ticari taksinin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ticari taksinin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.T.'nin kullandığı 57 T 5031 plakalı ticari taksi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ş.Ş. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
