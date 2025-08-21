Sinop'tan Şehit Yakınları ve Gaziler Çanakkale'ye Uğurlandı

Sinop'ta "Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi" kapsamında şehit yakınları ve gaziler, Çanakkale'yi ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Sinop Valiliği ve Nirengi Kültür Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle kentteki şehit yakınları ve gaziler için Çanakkale gezisi organize edildi.

Geziye katılan şehit yakınları ve gaziler, Sinop Valiliği önünde düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, törende yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerin, Çanakkale ruhunu yaşama ve gelecek nesillere aktarma fırsatını bulacaklarını söyledi.

Çanakkale Zaferinin, Türk tarihindeki önemli muharebelerden olduğu belirten Özarslan, "Burada Anadolu'nun dört bir köşesinden, Osmanlı devletinin bütün coğrafyasından buraya ecdadımız geldi. Vatanımız, bayrağımız, kutsal değerlerimiz için mücadele ettiler. Şehit oldular, gazi oldular. Bu büyük milletin evlatları olarak bize düşen, onları minnet ve şükranla anmak. Şu anda bu faaliyetin özünde, geçmişte kanları ve canlarıyla bu vatanı bize bağışlayan büyüklerimize minnet borcumuzu ifade etmek anlamı taşıyor." dedi.

Sinop'ta künyeleri tespit edilebilen 1435 şehidin bulunduğunu dile getiren Özarslan, "Şehitlerimiz Çanakkale'de. Onların aziz ruhunu yad etmek, onlara vefa borcumuzu ödemek için şu anda burada bulunan evlatları, torunları kutsal topraklar gidecekler. Burada bu minnet borcumuzu hep birlikte ifade edecekler." şeklinde konuştu.

Özarslan, etkinliğe katılan şehit aileleri, gaziler ve ailelerinin sağ salim gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

Nirengi Kültür Derneği Başkanı İzzet Arslan da gezinin 3 gün süreceğini belirterek, "Gezide Çanakkale'de ecdadımızın torunlarıyla, şehit yakınlarımızla, gaziler ve yakınlarıyla o coğrafyayı, mukaddes toprakları hep birlikte gezme şerefine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Esin de Çanakkale'yi gezecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Gemişte dedelerimizin şehit olduğu, Çanakkale'ye ziyarete gidiyoruz. Oradaki şehit abidelerini, Atatürk'ün yaralanma sırasındaki saatini görmek, orada şehit olanları ziyarete gidiyoruz. Bu duyguyu yaşamaya gidiyoruz. İçimizde heyecan var. Bu acıları bizde yaşadık gazi olarak. Heyecan dolu duygular içerisinde ziyarete gidiyoruz." dedi.

75 Yaşındaki Nezaket Söyöz ise dedesinin kız kardeşinin oğlu Şükrü Dilsizoğlu'nun Çanakkale'de şehit olduğu belirterek, "Bütün ecdadımızın şehitliğini görmek için gidiyoruz. Orayı görünce nasıl bir duygu olur bilmiyorum. Bir daha kimsenin oğlu, anneleri ağlamasın. Bebeler yetim babasız kalmasın." şeklinde konuştu.