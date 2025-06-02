Sinop'ta Hastanede Patlama: Bir Hemşire Yaralandı

Sinop'ta Hastanede Patlama: Bir Hemşire Yaralandı
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Sinop'un Türkeli ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis bölümünde meydana gelen patlamada bir hemşire yaralandı. Olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kimyasal maddelerin sebep olduğu iddia edilen patlamada yaralanan hemşire, hastanede ilk müdahalenin ardından yanık tedavisi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlamada bir hemşire yaralandı.

20 yataklı hastanenin acil bölümünde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı.

İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, emniyet ekiplerince hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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