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Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

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Sinop'ta düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlarla eğlenirken, Vali Özarslan etkinlikte kazanan veya kaybeden olmadığını, amacın arkadaşlık bağlarını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Sinop'ta çocuklar Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde eğlendi.

Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte, çocuklar halat çekme, labut devirme, çuval yarışı ve beceri koordinasyon oyunlarını oynayarak hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu.

Şenliğe katılan Vali Mustafa Özarslan da bir süre çocuklara oyunlarda eşlik etti.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, şenliğin temel amacının çocuklar arasındaki arkadaşlık bağlarının güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Şenlik süresince oynanacak oyunlarda kazanan ve kaybeden taraf olmayacağını dile getiren Özarslan, "Burada kazanan da yok kaybeden de yok. Burada sadece eğlenmek ve iyi arkadaşlıklar edinmek var." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon da teknolojinin hayatın merkezine yerleştiği bu dönemde çocukların ekranlardan uzaklaşıp arkadaşlarıyla birlikte koştuğu, güldüğü, paylaştığı ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşadığı her etkinliğin büyük değer taşıdığını belirtti.

Oyunun çocukların en doğal öğrenme aracı olduğunu ifade eden Kalyon, "Oyun sayesinde çocuklarımız hem fiziksel hem de sosyal yönden gelişir, takım ruhunu öğrenir, dostluk ve dayanışma duygularını güçlendirir. Çocuklarımızın kahkahalarının eksik olmadığı, oyunların dostluklara dönüştüğü, sevginin ve kardeşliğin kazandığı bir şenlik olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
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