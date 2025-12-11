Haberler

Sinop'ta deprem tatbikatı yapıldı

Sinop'ta deprem tatbikatı yapıldı
Sinop'ta, 6,9 büyüklüğünde bir depremin simüle edildiği tatbikat, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla düzenlendi. Tatbikatta yaralılar enkazdan kurtarılırken, yangın da başarılı bir şekilde söndürüldü.

Sinop'ta deprem ve olası afetlerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı koordinesinde Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından üç katlı bir bina çöktü, enkaz altında kalanlar oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, UMKE, Boyabat Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerinden oluşan arama kurtarma ekipleri, çalışma başlattı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla enkazdan çıkarılan yaralılar, sedyelerle bölgede kurulan ilk yardım çadırlarına taşınarak sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Deprem sonrası binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bir kişi de kurulan halatlı sistemle kurtarıldı, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boyabat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilal Gürsoy, gazetecilere, tatbikatın öğrencilerine büyük tecrübe kazandıracağına inandığını söyledi.

Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta her detaya dikkat edildiğini vurgulayan Gürsoy, "Afet tatbikatı olsa bile normal depremlerde olduğu gibi ikinci bir yangın senaryosu hazırladık. İtfaiye ile yangını söndürmeyi başardık. Tatbikatta İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri ve öğrenciler yer aldı. Bu faaliyetin öğrencilerin sahaya çıkmadan büyük bir tecrübe kazandırdığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

