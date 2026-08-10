Sinop'ta Denize Giren Yaşlı Adam Boğuldu
Sinop'un Türkeli ilçesinde serinlemek için denize giren 81 yaşındaki Hasan Yalçın, boğulma tehlikesi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Kaymakamlık, sert rüzgar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.
Türkeli ilçesi Kirazlıbahçe sahilinde denize giren 81 yaşındaki Hasan Yalçın bir süre sonra gözden kayboldu.
Sahilde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan arama çalışmaları sonucu vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Yalçın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise bölgede sert esen rüzgar nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.