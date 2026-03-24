Boyabat'ta Belediye tarafından arama kurtarma ekibi kuruldu

Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye tarafından arama kurtarma ekibi oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, gönüllü vatandaşlardan kurulan 30 kişilik ekibin eğitim süreçlerinin başladığı vurgulandı.

AFAD gönüllülük sertifikası da alan ekibin, sadece ilçede değil ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin her bölgesinde görev yapmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gönüllü ekibe afet, yangın ve kazalara karşı doğru ve hızlı müdahale edebilmek adına hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilmeye başlanmıştır. 'İlk Yardım Hayat Kurtarır' anlayışıyla beş gün süreyle verilecek eğitimler sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan personelin sahada aktif görev alması planlanmaktadır. Ayrıca ekibin sadece ilçemizde değil, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin her bölgesinde görev yapması hedeflenmektedir."